РФ стала меньше задерживать суда в Азовском море
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Российская Федерация стала меньше задерживать суда, следующие в украинские порты в Азовском море. Об этом журналисту УНН сообщил пресс-секретарь Председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"Сейчас ситуация спокойная, россияне гораздо меньше стали задерживать иностранные суда, которые следуют в украинские порты на Азовском море", - отметил Слободян.
Однако, по словам Слободяна, ситуация относительно спокойная и стабильная, но принципиально не изменилась - Россия, аннексировав Крым, аннексировала и Керченский пролив, что является грубым нарушением международных и суверенного права Украины.
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Напомним, чиновники ЕС начали важный оценочный визит в Приазовье.