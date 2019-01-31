РФ почала менше затримувати судна в Азовському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Російська Федерація почала менше затримувати судна, які прямують в українські порти в Азовському морі. Про це журналісту УНН повідомив прес-секретар Голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
"Наразі ситуація спокійна, росіяни набагато менше почали затримувати іноземні судна, які слідують в українські порти на Азовському морі", - зазначив Слободян.
Однак, за словами Слободяна, ситуація відносно спокійна та стабільна, але принципово не змінилася – Росія, анексувавши Крим, анексувала і Керченську протоку, що є грубим порушенням міжнародних та суверенного права України.
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Нагадаємо, високопосадовці ЄС почали важливий оціночний візит до Приазов’я.