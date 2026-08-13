рф пытается спровоцировать панику из-за дефицита продуктов, но причин нет - ЦПД

российская пропаганда пытается спровоцировать в Украине панику из-за якобы дефицита продуктов. Однако причин для паники нет, поскольку никакого дефицита не будет, сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Детали

Начальник ЦПД Андрей Коваленко отметил, что россия ведёт систематическую кампанию, пытаясь создать дефицит продуктов в Украине, параллельно разогревая панику, чтобы люди скупали больше, чем обычно, и дефицит увеличивался.

Есть ли причины для паники? Их нет. Они бьют по логистике, но логистика перестраивается. Никакого дефицита не будет. Пустые полки в некоторых супермаркетах есть, а в некоторых нет. Соответственно, это логистический дефицит, а не продовольственный. Логистический дефицит, так же как это было с топливом в 2022 году, исчезнет, логистика перестроится, продукты будут на полках. Всё будет нормально - говорится в заявлении начальника ЦПД.

В этой ситуации, как отметил Коваленко, важно "сохранять холодную голову, поскольку врагу нужно создать иллюзию, что ситуация неконтролируема, что никто не может с этим справиться".

Не нужно играть в эту игру. Вы не останетесь без гречки, без макарон, без сахара и так далее. Продукты будут, они есть. Склады в определённой степени рассредоточиваются, также проводятся определённые непубличные мероприятия, чтобы логистика нормально работала - заявил Коваленко.

Напомним

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что временное отсутствие товаров в отдельных магазинах не свидетельствует о дефиците.