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РФ подготовила ответные меры на останову Украиной пассажирского сообщения

Киев • УНН

 • 24101 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Россия разработала пакет ответных мер в случае прекращения Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с РФ. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

РФ подготовила ответные меры на останову Украиной пассажирского сообщения

“Минтранс рассматривал этот вопрос и возможные наши ответные меры в связи с возможным принятием такого рода решений”, — сказал Дитрих, комментируя вероятное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с Россией.

По его словам, если Украина все-таки остановит сообщение, то Россия реализует эти ответные меры.

В то же время, Дитрих отметил, что не ожидает, что дело дойдет до реальных шагов.

Напомним, МИУ допустило возможность прекращения железнодорожного сообщения с Москвой. В МЭРТ заявили, что не рассматривают прекращение пассажирского ж/д сообщения с РФ в качестве инструмента экономического воздействия.

Ранее сообщалось, что за первую половину 2018 года “Укрзализныця” получила прибыль от курсирования поездов в РФ и в сумме 177,580 млн грн. Почти 63 млн грн принес поезд № 6/5 Киев — Москва, на втором месте поезд № 74/73 Львов — Москва с результатом более 38 млн грн. Прибыльными также являются поезда: Днепр — Москва, Харьков — Москва, Харьков — Санкт Петербург, Одесса — Москва, Николаев — Москва.

Добавим, глава МИУ Владимир Омелян заявил, что инициатива о приостановлении пассажирского сообщения с РФ является ответной мерой на действия России в Азовском море и оккупацию территорий.

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