РФ підготувала заходи у відповідь на зупинку Україною пасажирського сполучення
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Росія розробила пакет заходів на випадок припинення Україною залізничного та автобусного сполучення з РФ. Про це повідомив міністр транспорту РФ Євген Дітріх, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Мінтранс розглядав це питання і можливі наші заходи у зв’язку з можливим прийняттям такого роду рішень”, — сказав Дітріх, коментуючи ймовірне припинення Україною залізничного та автобусного сполучення з Росією.
За його словами, якщо Україна все-таки зупинить сполучення, то Росія реалізує ці заходи у відповідь.
Водночас, Дітріх зазначив, що не очікує, що справа дійде до реальних кроків.
Нагадаємо, МІУ допустило можливість припинення залізничного сполучення з Москвою. У МЕРТ заявили, що не розглядають припинення пасажирського залізничного сполучення з РФ в якості інструменту економічного впливу.
Раніше повідомлялося, що за першу половину 2018 року “Укрзалізниця” отримала прибуток від курсування поїздів до РФ в сумі 177,580 млн грн. Майже 63 млн грн приніс поїзд № 6/5 Київ — Москва, на другому місці поїзд № 74/73 Львів — Москва з результатом понад 38 млн грн. Прибутковими також є поїзди: Дніпро — Москва, Харків — Москва, Харків — Санкт Петербург, Одеса — Москва, Миколаїв — Москва.
Додамо, глава МІУ Володимир Омелян заявив, що ініціатива про призупинення пасажирського сполучення з РФ є заходом у відповідь на дії Росії в Азовському морі і окупацію територій.