кремль отправляет на фронт индийских и непальских мужчин: посольство Индии в рф подтвердило гибель своего гражданина
Киев • УНН
Посольство Индии в россии сообщило о гибели своего гражданина. По словам его родных, он участвовал в войне против Украины
Мужчин из Индии и Непала заставляли "вступать в ряды российских вооруженных сил", подписываясь на работу в россии, Германии или Дубае. После этого их отправляли на фронт в Украину. Посольство Индии в москве подтвердило смерть гражданина, завербованного армией рф после того, как его родственник сообщил, что его отправили воевать в Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian и посольство Индии в россии.
Детали
Как пишет The Guardian, по некоторым оценкам сотни граждан Индии оказались на фронте в Украине против своей воли, подписавшись на роль военных помощников или охранников. В некоторых случаях, по словам родственников, мужчины думали, что летят на работу в Дубай, но потом их отправляли в россию.
Индийцы и непальцы рассказывают, как по прибытии в россию их заставили подписать контракты, написанные на русском языке, а затем отобрали у них паспорта. Лишь позже они узнавали, что обязались служить в российских вооруженных силах в течение года, и выхода из этого положения не было, кроме тюремного заключения.
После часто менее чем двухнедельной подготовки по владению оружием их отправляли в зоны жестоких боевых действий в Украине.
По словам индийского переводчика в российском министерстве обороны, многие из прибывших из Индии и Непала даже не подозревали, что им придется работать на войне.
Дополнение
Тем временем посольство Индии в россии сообщило о гибели своего гражданина Шри Мохаммеда Асфана. Отмечается, что он "трагически погиб". Об обстоятельствах смерти не сообщается. Его останки перевезут на родину.
О смерти мужчины посольство сообщило через несколько дней после того, как родственник сообщил Agence France-Presse, что его отправили воевать в Украину.
Дополнение
Центр национального сопротивления сообщал, что на временно оккупированных территориях Украины местные наблюдают завоз очередных наемников из Кубы и Непала. Там они проходят подготовку на местных полигонах, тренируют наемников российские инструкторы, бывшие члены террористической группы "вагнер".
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
кремль отправляет на фронт индийских и непальских мужчин: посольство Индии в рф подтвердило гибель своего гражданина
В Украине отключили домен ukr.net, лента новостей и почта "легли"
В Европарламенте дали первое добро на беспошлинный доступ в ЕС украинских товаров еще на год, но с правом на ограничения
"Кадыровцы" покупают у россиян украинских военнопленных, чтобы потом обменять их на своих бойцов - The Times
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
Украинцы в Германии должны поставить свои автомобили на учет
На Харьковщине из-за отравления угарным газом погибли супруги
В составе чф россии более 30 судов, из них 10 ракетоносителей - Плетенчук
Одесский регион нуждается в специфических системах ПВО, которые будут сбивать баллистику
В российской казани горит высшее танковое училище
Популярные
В Финляндии 5 украинцам заплатили тысячи евро за работу после более чем годовой задержки
российская дезинформация утверждает, что Украина планирует депортировать харьковчан - SPRAVDI
В Херсоне коллаборантке грозит 15 лет за незаконную "паспортизацию" и содействие депортации украинцев
В Германии предлагают сократить помощь новым украинским беженцам
Ким Чен Ын возглавляет военные учения и призывает к подготовке к войне
Публикации
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана
У соратника Гройсмана попытались объяснить как "на бумаге" отремонтировали лицей, пострадавший от ракетного удара: детали
кремль отправляет на фронт индийских и непальских мужчин: посольство Индии в рф подтвердило гибель своего гражданина
Посольство Индии в россии сообщило о гибели своего гражданина. По словам его родных, он участвовал в войне против Украины
В Украине отключили домен ukr.net, лента новостей и почта "легли"
Домен ukr. net отключен регистратором Network Solutions, что повлекло перебои в работе новостной ленты и электронной почты для миллионов украинских пользователей.
В Европарламенте дали первое добро на беспошлинный доступ в ЕС украинских товаров еще на год, но с правом на ограничения
Комитет Европейского парламента одобрил продление мер по либерализации торговли для Украины, разрешив беспошлинный экспорт сельскохозяйственной продукции в ЕС до 5 июня 2025 года, с мерами предосторожности для устранения потенциальных перебоев на рынке.
"Кадыровцы" покупают у россиян украинских военнопленных, чтобы потом обменять их на своих бойцов - The Times
российские войска торгуют украинскими военнопленными между собой на так называемом "черном рынке", а чеченские военизированные формирования активно выкупают пленных у других российских подразделений, чтобы обменять их на своих собственных пленных солдат.
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
Поставщики пытаются заблокировать прозрачные тендеры, объявленные "Государственным оператором тыла" на поставку продовольствия для Вооруженных сил, чтобы сохранить старую непрозрачную систему.
Украинцы в Германии должны поставить свои автомобили на учет
Украинские беженцы в Германии должны зарегистрировать свои автомобили и получить немецкие номерные знаки до 31 марта, если они находятся в стране более года, иначе им грозит штраф за вождение без регистрации.
На Харьковщине из-за отравления угарным газом погибли супруги
Два человека погибли от отравления угарным газом в частном доме в Лозовой Харьковской области из-за того, что оставили закрытой заслонку печи при использовании природного газа в качестве топлива.
В составе чф россии более 30 судов, из них 10 ракетоносителей - Плетенчук
Российский черноморский флот состоит из более 30 кораблей, включая 10 ракетоносцев с 3 подводными лодками с крылатыми ракетами "Калибр", но они уже несколько месяцев сталкиваются с серьезными логистическими проблемами и почти не используют эти ракеты, кроме как после потопления корабля "цезарь куников".
Одесский регион нуждается в специфических системах ПВО, которые будут сбивать баллистику
Одесская область нуждается в специальных системах противовоздушной обороны для сбивания баллистических ракет из-за ее значительного влияния на украинскую экономику.
В российской казани горит высшее танковое училище
В казарме высшего танкового командного училища в казани (россия) произошел пожар, сообщается в российских Telegram-каналах.