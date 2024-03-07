кремль отправляет на фронт индийских и непальских мужчин: посольство Индии в рф подтвердило гибель своего гражданина

Мужчин из Индии и Непала заставляли "вступать в ряды российских вооруженных сил", подписываясь на работу в россии, Германии или Дубае. После этого их отправляли на фронт в Украину. Посольство Индии в москве подтвердило смерть гражданина, завербованного армией рф после того, как его родственник сообщил, что его отправили воевать в Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian и посольство Индии в россии.

Детали

Как пишет The Guardian, по некоторым оценкам сотни граждан Индии оказались на фронте в Украине против своей воли, подписавшись на роль военных помощников или охранников. В некоторых случаях, по словам родственников, мужчины думали, что летят на работу в Дубай, но потом их отправляли в россию.

Индийцы и непальцы рассказывают, как по прибытии в россию их заставили подписать контракты, написанные на русском языке, а затем отобрали у них паспорта. Лишь позже они узнавали, что обязались служить в российских вооруженных силах в течение года, и выхода из этого положения не было, кроме тюремного заключения.

После часто менее чем двухнедельной подготовки по владению оружием их отправляли в зоны жестоких боевых действий в Украине.

По словам индийского переводчика в российском министерстве обороны, многие из прибывших из Индии и Непала даже не подозревали, что им придется работать на войне.

Дополнение

Тем временем посольство Индии в россии сообщило о гибели своего гражданина Шри Мохаммеда Асфана. Отмечается, что он "трагически погиб". Об обстоятельствах смерти не сообщается. Его останки перевезут на родину.

О смерти мужчины посольство сообщило через несколько дней после того, как родственник сообщил Agence France-Presse, что его отправили воевать в Украину.

Дополнение

Центр национального сопротивления сообщал, что на временно оккупированных территориях Украины местные наблюдают завоз очередных наемников из Кубы и Непала. Там они проходят подготовку на местных полигонах, тренируют наемников российские инструкторы, бывшие члены террористической группы "вагнер".