кремль відправляє на фронт індійських та непальських чоловіків: посольство Індії у рф підтвердило загибель свого громадянина

Чоловіків з Індії та Непалу змушували "вступати до лав російських збройних сил", підписуючись на роботу в росії, Німеччині або Дубаї. Після цього їх відправляли на фронт в Україну. Посольство Індії в москві підтвердило смерть громадянина, завербованого армією рф після того, як його родич повідомив, що його відправили воювати в Україну. Про це УНН повідомляє із посиланням на The Guardian та посольство Індії в росії.

Деталі

Як пише The Guardian, за деякими оцінками сотні громадян Індіїі опинилися на фронті в Україні проти своєї волі, підписавшись на роль військових помічників або охоронців. У деяких випадках, за словами родичів, чоловіки думали, що летять на роботу в Дубай, але потім їх відправляли в росію.

Індійці та непальці розповідають, як після прибуття в росію їх змусили підписати контракти, написані російською мовою, а потім відібрали в них паспорти. Лише пізніше вони дізнавалися, що зобов'язалися служити в російських збройних силах протягом року, і виходу з цього становища не було, крім тюремного ув'язнення.

Після часто менш ніж двотижневої підготовки з володіння зброєю їх відправляли в зони жорстоких бойових дій в Україні.

За словами індійського перекладача у російському міністерстві оборони, багато хто з тих, хто прибув з Індії та Непалу, навіть не підозрювали, що їм доведеться працювати на війн.

Доповнення

Тим часом посольство Індії в росії повідомило про загибель свого громадянина Шрі Мохаммеда Асфана. Зазначається, що він "трагічно загинув". Про обставини смерті не повідомляється. Його остатки перевезуть на батьківщину.

Про смерть чоловіка посольство повідомило через кілька днів після того, як родич повідомив Agence France-Presse, що його відправили воювати в Україну.

Доповнення

Центр національного спротиву повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях України місцеві спостерігають завезення чергових найманців з Куби та Непалу. Там вони проходять підготовку на місцевих полігонах, тренують найманців російські інструктори, колишні члени терористичної групи "вагнер".