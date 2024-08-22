рф осуществила 88 обстрелов по Сумской области: 2 погибших, 3 раненых

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

22 августа 2024, 19:32  •  3268 просмотра

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Оккупанты атаковали 13 громад Сумской области, применив авиаудары, артиллерию и дроны. Больше всего пострадали Эсманьская и Глуховская громады, где были жертвы среди гражданского населения.

В пределах дня террористы 88 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего в области убиты 2 гражданских и ранены - 3. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Сегодня войска оккупантов совершили серию атак на различные громады Сумской области, применив авиаудары, минометные и артиллерийские обстрелы, а также атаки с помощью FPV-дронов и сброс взрывных устройств с беспилотников.

Наиболее пострадали Эсманьская и Глуховская громады, где были жертвы среди гражданского населения. В некоторых громадах, таких как Свесская, пострадали люди в результате авиаударов. Другие общины, включая Дружбовскую, Великописаревскую, Краснопольскую и другие, подверглись различным видам обстрелов и атак, вызвав многочисленные взрывы.

Ситуация в общинах:

Дружбовская: враг совершил авиаудар с помощью управляемых авиационных бомб, что привело к 2 взрывам.

Великописаревская: захватчики сбросили взрывные устройства с беспилотных летательных аппаратов, что повлекло 5 взрывов. Также террористы нанесли артиллерийских обстрелов (5 взрывов) и минометных обстрелов (12 взрывов); применили FPV-дроны, что повлекло еще 4 взрыва.

Краснопольская: оккупанты совершили авиаудар КАБ, что привело к 2 взрывам; зафиксированы интенсивные минометные обстрелы, которые вызвали 37 взрывов; артиллерийские обстрелы добавили еще 25 взрывов.

Середино-Будская: враг нанес авиаудар КАБ, что привело к 2 взрывам; громада подверглась минометным обстрелам (4 взрыва) и ударам FPV-дронами (9 взрывов); произошел сброс взрывных устройств с БпЛА, вызвав еще 6 взрывов.

Эсманьска: противник совершил серию авиаударов КАБ, что повлекло 11 взрывов; FPV-дроны врага вызвали 7 взрывов, в результате которых погибло двое гражданских лиц, еще один получил ранения; зафиксировано 18 взрывов из-за минометных обстрелов.

Белопольская: российские войска сбросили 10 мин на территорию громады; произошли артиллерийские обстрелы (3 взрыва), авиаудары КАБ (3 взрыва), а также удар FPV-дроном (1 взрыв).

Глуховская: захватчики осуществили удары FPV-дронами, что повлекло 19 взрывов; в результате обстрелов ранен один гражданский человек.

Миропольская: враг совершил авиаудар КАБ, который вызвал 3 взрыва.

Хотинская: войска рф нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО), что повлекло один взрыв.

Зноб-Новгородская: оккупанты сбросили 4 мины на территорию громады.

Юнаковская: войска агрессора осуществили артиллерийские обстрелы, которые привели к 3 взрывам.

Свеска: враг нанес авиаудары КАБ, что вызвало 4 взрыва; в результате этих обстрелов ранен один гражданский человек.

Новослободская: зафиксированы авиаудары КАБ, приведшие к 4 взрывам.

Садовская: рф осуществила ракетный удар, который вызвал один взрыв

Шалыгинская: вражеские силы нанес удары FPV-дронами, что повлекло 4 взрыва.

Окупанти скинули дві КАБи на прикордоння Сумщини: вбили двох чоловіків, жінку поранено22 августа 2024, 11:40 • 23338 просмотров

Юлия Котвицкая

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