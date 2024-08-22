Оккупанты сбросили два КАБа на пограничье Сумской области: убили двух мужчин, женщина ранена

Российские войска сегодня сбросили два КАБа на Эсманьскую громаду в пограничье Сумской области. В результате атаки погибли двое мужчин 74 и 67 лет, одна женщина ранена, сообщили в Сумской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 22 августа 2024 года около 13:00 оккупанты сбросили на гражданскую инфраструктуру Эсманьской громады Шосткинского района два КАБа. В результате атаки оккупантов погибли двое гражданских мужчин, которым 74 и 67 лет, жена одного из погибших получила ранения и была госпитализирована.

Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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