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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне утром нанесли удар по Глухову на Сумщине: возник пожар

россияне утром нанесли удар по Глухову на Сумщине: возник пожар

Киев  •  УНН

22 августа 2024, 11:34  •  16169 просмотра

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Российские оккупанты нанесли удар по Глухову на Сумщине. Было возгорание на балконе многоэтажки, которое ликвидировали спасатели, значительных повреждений нет.

Российские оккупанты утром 22 августа нанесли удар по Глухову на Сумщине. Было возгорание на балконе многоэтажки, спасатели ликвидировали пожар. Это Суспільному подтвердила председатель Глуховской общины Надежда Вайло, передает УНН.

Вайло сообщила, что утром 22 августа армия рф нанесла удар по Глухову в Сумской области.

По ее словам, значительных повреждений нет. Было возгорание на балконе многоэтажки, спасатели ликвидировали пожар.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством на пограничье Сумской области, что напротив курской области России. Обсуждалась оперативная обстановка, усиление обороны на Торецком и Покровском направлениях и ситуация после начала Курской операции.

российские войска за прошедшие сутки, 21 августа, нанесли 320 ударов по населенным пунктам Сумской области. В результате обстрелов получили ранения шесть гражданских лиц.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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