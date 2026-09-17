рф объявила в международный розыск дочь оппозиционера Немцова
Киев • УНН
Жанну Немцову объявили в международный розыск по делу о деятельности "нежелательной организации". Ранее суд москвы заочно арестовал её.
Дочь оппозиционного российского политика Бориса Немцова Жанну объявили в международный розыск по делу об организации деятельности "нежелательной организации", передает УНН со ссылкой на Astra.
Ранее Басманный суд москвы заочно арестовал Немцову на два месяца с момента ее экстрадиции, депортации или фактического задержания в россии. Защита обжаловала решение суда.
Немцову обвиняют в организации деятельности иностранной или международной организации, признанной в россии "нежелательной".
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