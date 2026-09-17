рф оголосила у міжнародний розшук доньку опозиціонера Нємцова
Київ • УНН
Жанну Нємцову оголосили в міжнародний розшук у справі про діяльність "небажаної організації". Раніше суд москви заочно заарештував її.
Доньку опозиційного російського політика Бориса Нємцова Жанну оголосили у міжнародний розшук у справі про організацію діяльності "небажаної організації", передає УНН із посиланням на Astra.
Раніше Басманний суд москви заочно заарештував Нємцову на два місяці з моменту її екстрадиції, депортації чи фактичного затримання у росії. Захист оскаржив рішення суду.
Нємцову звинувачують у організації діяльності іноземної чи міжнародної організації, визнаної у росії "небажаною".
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