рф ночью массированно обстреляла Купянский район Харьковщины: двое пострадавших, горел лицей

Армия рф в ночь на 22 августа массированно обстреляла ракетами и «шахедами» Купянский район Харьковской области, в результате чего пострадали два человека, горело здание аграрного лицея. За сутки рф попала по Харьковщине 5 ракетами и 7 FPV-дронами. Об этом в четверг сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

«За сутки по гражданской инфраструктуре и безоружным жителям Харьковщины враг применил четыре ракеты Х-35, семь FPV-дронов, 1 Искандер», - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, вражеские обстрелы фиксировались:

22 августа 03:18-04:50 Купянский р-н, Шевченковская ТГ, с. Гетмановка. В результате обстрела горели частные дома, объекты социальной инфраструктуры. Пострадал 43-летний мужчина.

22 августа 03:14 Купянский р-н, Шевченковская ТГ, с. Отрадное. В результате обстрела горело здание Шевченковского поселкового совета.

22 сентября 02:20 с. Отрадное, в результате массированного ракетного обстрела и БПЛА «Шахед» повреждено здание Шевченковского аграрного лицея.

22 августа 02:19 Купянский р-н, Шевченковская ТГ, с. Гетмановка. В результате обстрела горело нежилое здание, по меньшей мере 4 жилых дома. Пострадала женщина.

За прошедшие сутки, 21 августа, российские войска обстреляли:

17:47 Изюмский район, Изюмская ТГ, с. Каменка, за пределами. В результате обстрела ракетой Х-35 поврежден автомобиль.

16:30 м. Купянск. В результате обстрела повреждены частный дом, забор, гараж.

12:38 Харьковский р-н, Циркуновская ТГ, с. Петровка, за пределами. В результате обстрела горела трава, деревья, камыш, 14 жилых домов, 8 хозяйственных построек, гараж и автомобиль.

12:36 Харьковский район, Дергачевская ТГ, с. Казачья Лопань. В результате обстрела повреждено здание сельского совета. Пострадала 56-летняя женщина.

12:23 Изюмский район, Боровская ТГ, с. Пески Радьковские. Без пострадавших.

11:30 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Нечволодовка, фермерское хозяйство. В результате обстрела горело сено, трава.

11:30 Изюмский район, Боровская ТГ, с. Шийковка. В результате обстрела из РСЗО горела трава и кустарники, площадь пожара - 5 Га.

11:23 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Изюмское. В результате обстрела горели бревна и трава.

09:20 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела горела трава, площадь пожара - 1 Га.

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