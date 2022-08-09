рф не смогла создать боеспособную пехоту для успешного продвижения в Донецкой области – британская разведка

Детали

Как отметили, в эти выходные российские оккупанты продолжали сосредотачивать усилия на укреплении обороны на юге Украины. Несмотря на это, россия и дальше атакует украинские позиции в Донецкой области.

За последние 30 дней наступление рашистов на Бахмут было самым успешным на Донбассе. Однако за это время им удалось продвинуться всего на 10 км.

На других участках Донецкой области, куда россия пыталась прорваться, ее силы за 30 дней не продвинулись больше чем на 3 км – это значительно меньше, чем планировал враг.

"Несмотря на постоянное интенсивное использование артиллерии в этих районах, россия не смогла создать боеспособную пехоту в достаточном количестве, чтобы обеспечить более существенный прогресс", – говорится в сообщении.

Последняя оборона Intelligence update on situation in Ukraine - 9 August 2022



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Напомним

По данным Генштаба, ВСУ обезвредили разведывательные группы в районах Великой Новоселки и Времевки.