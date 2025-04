рф не змогла створити боєздатну піхоту для успішного просування на Донеччині – британська розвідка

Деталі

Як зазначили, цими вихідними російські окупанти продовжували зосереджувати зусилля на зміцненні оборони на півдні України. Незважаючи на це, росія і далі атакує українські позиції на Донеччині.

За останні 30 днів наступ рашистів на Бахмут був найуспішнішим на Донбасі. Однак за цей час їм вдалося просунутися лише на 10 км.

На інших ділянках Донеччини, куди росія намагалася прорватися, її сили за 30 днів не просунулися більше ніж на 3 км – це значно менше, ніж планував ворог.

"Незважаючи на постійне інтенсивне використання артилерії в цих районах, росія не змогла створити боєздатну піхоту в достатній кількості, щоб забезпечити більш суттєвий прогрес", – ідеться у повідомленні.

За даними Генштабу, ЗСУ знешкодили розвідувальні групи в районах Великої Новосілки та Времівки Донецької області.