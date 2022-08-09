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рф не змогла створити боєздатну піхоту для успішного просування на Донеччині – британська розвідка

рф не змогла створити боєздатну піхоту для успішного просування на Донеччині – британська розвідка

Київ • УНН

 • 121153 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. росія не змогла створити боєздатну піхоту в достатній кількості, щоб суттєво просунутися на Донеччині. Про це повідомила розвідка Міноборони Великої Британії, інформує УНН.

Деталі

Як зазначили, цими вихідними російські окупанти продовжували зосереджувати зусилля на зміцненні оборони на півдні України. Незважаючи на це, росія і далі атакує українські позиції на Донеччині.

За останні 30 днів наступ рашистів на Бахмут був найуспішнішим на Донбасі. Однак за цей час їм вдалося просунутися лише на 10 км.

На інших ділянках Донеччини, куди росія намагалася прорватися, її сили за 30 днів не просунулися більше ніж на 3 км – це значно менше, ніж планував ворог.

"Незважаючи на постійне інтенсивне використання артилерії в цих районах, росія не змогла створити боєздатну піхоту в достатній кількості, щоб забезпечити більш суттєвий прогрес", – ідеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 August 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/uuTHPiYMFw

#StandWithUkraine  pic.twitter.com/6PcEp9eX14

— Ministry of Defence  (@DefenceHQ) August 9, 2022

Нагадаємо

За даними Генштабу, ЗСУ знешкодили розвідувальні групи в районах Великої Новосілки та Времівки Донецької області.

Українські Національні Новини

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