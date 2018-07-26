РФ не информировала о задержании украинского проводника - МИД

"Российская сторона не проинформировала дипломатическое учреждение Украины о задержании гражданина Украины, что является нарушением (и не раз) положений консульской конвенции между Украиной и РФ. Посольство Украины обратилось в ФСБ РФ и МИД РФ с ходатайством подтвердить содержания гражданина Украины в "Лефортово" и предоставить разрешение консулу посетить задержанного", - сказал он.

Напомним, в России задержали украинского проводника по подозрению в перевозке оружия.

Так, сообщается, что Бугайчука задержали еще 11 июля по подозрению в перевозке оружия и продажи ее в России. Суд 12 июля избрал ему меру пресечения в виде 2 месяцев содержания под стражей. Сейчас он находится в СИЗО "Лефортово", вину свою не признает.