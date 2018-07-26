РФ не інформувала про затримання українського провідника – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Україна не отримувала інформації про затримання громадянина України у Російській Федерації. Про це повідомив УНН заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.
"Російська сторона не поінформувала дипломатичну установу України про затримання громадянина України, що є порушенням (і не вперше) положень консульської конвенції між Україною та РФ. Посольство України звернулося до ФСБ РФ та МЗС РФ з клопотанням підтвердити тримання громадянина України в “Лефортово" та надати дозвіл консулу відвідати затриманого", - сказав він.
Нагадаємо, У Росії затримали українського провідника за підозрою в перевезенні зброї.
Так, повідомляється, що Бугайчука затримали ще 11 липня за підозрою в перевезенні зброї і продажу її в Росії. Суд 12 липня обрав йому запобіжний захід у вигляді 2 місяців утримання під вартою. Зараз він перебуває в СІЗО "Лефортово", провину свою не визнає.