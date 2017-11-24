РФ направит на поиски пропавшей аргентинской субмарины самолет Ан-124 "Руслан"

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 74561 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 63214 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 70776 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 78660 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117068 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114877 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143357 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107372 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108801 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113349 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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РФ направит на поиски пропавшей аргентинской субмарины самолет Ан-124 "Руслан"

РФ направит на поиски пропавшей аргентинской субмарины самолет Ан-124 "Руслан"

Киев  •  УНН

 • 15944 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Россия направит на поиски пропавшей субмарины ВМС Аргентины "Сан-Хуан" один из крупнейших в мире самолетов - Ан-124 "Руслан". Об этом сообщает телеканал Todo Noticias, передает УНН.

Как отмечается, самолет способен поднимать до 150 тонн груза. По данным телеканала, Россия может также направить для участия в поисковой операции и мини-субмарину.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил, что предоставит Аргентине для поисков пропавшего подводной лодки "Сан-Хуан" высокотехнологичное океанографическое российское судно , которое "очень полезное" для таких операций.

Напомним, в районе исчезновения аргентинского подводной лодки "Сан-Хуан" прогремел взрыв . Подводная лодка "Сан-Хуан" ВМС США исчез 17 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата . На борту подводной лодки находились 44 члена экипажа, она располагала запас кислорода на шесть дней.

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