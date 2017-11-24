РФ направит на поиски пропавшей аргентинской субмарины самолет Ан-124 "Руслан"

Как отмечается, самолет способен поднимать до 150 тонн груза. По данным телеканала, Россия может также направить для участия в поисковой операции и мини-субмарину.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил, что предоставит Аргентине для поисков пропавшего подводной лодки "Сан-Хуан" высокотехнологичное океанографическое российское судно , которое "очень полезное" для таких операций.

Напомним, в районе исчезновения аргентинского подводной лодки "Сан-Хуан" прогремел взрыв . Подводная лодка "Сан-Хуан" ВМС США исчез 17 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата . На борту подводной лодки находились 44 члена экипажа, она располагала запас кислорода на шесть дней.