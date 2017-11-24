РФ направить на пошуки зниклої аргентинської субмарини літак Ан-124 "Руслан"

Як зазначається, літак здатний піднімати до 150 тонн вантажу. За даними телеканалу, Росія може також направити для участі в пошуковій операції і міні-субмарину.

Раніше повідомлялось, що президент Росії Володимир Путін заявив, що надасть Аргентині для пошуків зниклого підводного човна "Сан-Хуан" високотехнологічне океанографічне російське судно, яке "дуже корисне" для таких операцій.

Нагадаємо, у районі зникнення аргентинського підводного човна "Сан-Хуан" пролунав вибух. Підводний човен "Сан-Хуан" ВМС США зник 17 листопада на шляху з порту Ушуайя в місто Мар-дель-Плата. На борту підводного човна перебували 44 члени екіпажу, вона мала у своєму розпорядженні запас кисню на шість днів.