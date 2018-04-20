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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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РФ направила Великобритании ноту протеста после заявления G7 по "делу Скрипаля"

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Посольство РФ в Лондоне направило ноту в Министерство иностранных дел Великобритании в ответ на заявление стран "Большой семерки" об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

РФ направила Великобритании ноту протеста после заявления G7 по "делу Скрипаля"

"Разочарованные очередным безосновательным заявлением по делу Скрипалей, которое на этот раз сделано от имени всех участников Группы семи. Вызывает сожаление, что страны "семерки" позволяют втягивать себя в антироссийскую кампанию, построенную на ничем не обоснованных обвинениях. Сегодня в МИД Великобритании была направлена ​​нота, в которой выражается несогласие российской стороны с подобной политикой", - говорится в ноте.

В ведомстве заявили, что Россия ожидает действий британской стороны "как цивилизованного и ответственного государства".

"Правительство консерваторов должно найти в себе силы преодолеть конъюнктурные политические амбиции и воздерживаться от действий, которые прямо подрывают букву и дух Конвенции о запрещении химического оружия и ведут к дальнейшему ухудшению двусторонних российско-британских отношений", - добавили в посольстве РФ.

Отметим, главы внешнеполитических ведомств стран G7 16 апреля в Оттаве сделали совместное заявление, в котором призвали Россию раскрыть якобы имеющуюся у нее программу по производству нервно-паралитического вещества "Новичок" и немедленно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери.

Напомним, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

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