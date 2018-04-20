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РФ направила Британії ноту протесту після заяви G7 у “справі Скрипаля”

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Посольство РФ у Лондоні направило ноту до Міністерства закордонних справ Великої Британії, у відповідь на заяву країн “Великої сімки” щодо отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері, передає УНН з посиланням на ТАСС.

РФ направила Британії ноту протесту після заяви G7 у “справі Скрипаля”

“Розчаровані черговим безпідставним заявою у справі Скрипалів, яке цього разу зроблено від імені всіх учасників Групи семи. Викликає жаль, що країни” сімки “дозволяють втягувати себе в антиросійську кампанію, побудовану на нічим не обгрунтованих звинуваченнях. Сьогодні в МЗС Великобританії була направлена нота , в якій виражається незгоду російської сторони з подібною політикою ”, - йдеться в ноті.

У відомстві заявили, що Росія очікує дій британської сторони “як цивілізована і відповідальна держава”.

“Уряд консерваторів має знайти в собі сили перебороти кон’юнктурні політичні амбіції і утримуватися від дій, прямо підривають букву і дух Конвенції про заборону хімічної зброї та ведуть до подальшого погіршення двосторонніх російсько-британських відносин”, — додали в посольстві РФ.

Зазначимо, глави зовнішньополітичних відомств країн G7 16 квітня в Оттаві зробили спільну заяву, в якій закликали Росію розкрити нібито наявну у неї програму з виробництва нервово-паралітичного речовини “Новачок” і негайно відповісти на всі питання, пов’язані з інцидентом в Солсбері.

Нагадаємо, 4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

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