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РФ нанесла удар по Криворожью: погиб водитель грузовика, среди раненых ребенок

Киев • УНН

 • 970 просмотра

Противник атаковал Криворожский район Днепропетровщины. Погиб 62-летний водитель грузовика, ранены 13-летний мальчик и 69-летняя женщина.

РФ нанесла удар по Криворожью: погиб водитель грузовика, среди раненых ребенок
t.me/dnipropetrovskaODA

россия нанесла удар по Криворожскому району в Днепропетровской области, известно об одном погибшем и двух раненых, в том числе ребенке, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.

Один человек погиб, двое получили ранения. Враг атаковал Криворожский район. В Софиевской громаде на трассе погиб 62-летний водитель грузовика. В Глееватской громаде пострадали 13-летний мальчик и 69-летняя женщина

- написал Ганжа.

По его словам, медики оказали пострадавшим необходимую помощь. 

Количество пострадавших от утренних атак рф превысило 2015.07.26, 12:32 • 2016 просмотров

Юлия Шрамко

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