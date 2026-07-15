РФ нанесла удар по Криворожью: погиб водитель грузовика, среди раненых ребенок
Киев • УНН
Противник атаковал Криворожский район Днепропетровщины. Погиб 62-летний водитель грузовика, ранены 13-летний мальчик и 69-летняя женщина.
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россия нанесла удар по Криворожскому району в Днепропетровской области, известно об одном погибшем и двух раненых, в том числе ребенке, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.
Один человек погиб, двое получили ранения. Враг атаковал Криворожский район. В Софиевской громаде на трассе погиб 62-летний водитель грузовика. В Глееватской громаде пострадали 13-летний мальчик и 69-летняя женщина
По его словам, медики оказали пострадавшим необходимую помощь.
Количество пострадавших от утренних атак рф превысило 2015.07.26, 12:32 • 2016 просмотров