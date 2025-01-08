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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф нанесла более 400 ударов по Запорожской области за сутки: что известно

рф нанесла более 400 ударов по Запорожской области за сутки: что известно

Киев  •  УНН

 • 4801 просмотра

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Оккупанты атаковали 12 населенных пунктов Запорожской области, используя авиацию, беспилотники и РСЗО. Зафиксировано 426 ударов, повреждена инфраструктура и жилые дома.

В пределах суток агрессор совершил 426 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области, нанеся значительные повреждения инфраструктуре и жилым домам. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Вражеские силы использовали различные типы оружия, в частности авиацию, беспилотники и реактивные системы залпового огня. Два авиаудара были направлены по Пятихаткам и Малой Токмачке. Кроме того, более 250 беспилотников атаковали Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Малиновку, Новодаровку и Ольговское. 

Также зафиксировано 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня по Лобковому, Новоданиловке, Малиновке и Новодаровке, а 166 артиллерийских обстрелов пришлись на эти же территории и еще несколько других населенных пунктов. 

Несмотря на атаку, среди мирных жителей не было пострадавших, хотя 3 сообщения свидетельствуют о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Запорожской области прогремел взрыв после сообщения о вражеских дронах31 дек. 2024, 20:32 • 21100 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
ivan-fedorov-politykИван Федоров
zaporozheЗапорожье