рф нанесла более 400 ударов по Запорожской области за сутки: что известно
Киев • УНН
Оккупанты атаковали 12 населенных пунктов Запорожской области, используя авиацию, беспилотники и РСЗО. Зафиксировано 426 ударов, повреждена инфраструктура и жилые дома.
В пределах суток агрессор совершил 426 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области, нанеся значительные повреждения инфраструктуре и жилым домам. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Вражеские силы использовали различные типы оружия, в частности авиацию, беспилотники и реактивные системы залпового огня. Два авиаудара были направлены по Пятихаткам и Малой Токмачке. Кроме того, более 250 беспилотников атаковали Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Малиновку, Новодаровку и Ольговское.
Также зафиксировано 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня по Лобковому, Новоданиловке, Малиновке и Новодаровке, а 166 артиллерийских обстрелов пришлись на эти же территории и еще несколько других населенных пунктов.
Несмотря на атаку, среди мирных жителей не было пострадавших, хотя 3 сообщения свидетельствуют о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
В Запорожской области прогремел взрыв после сообщения о вражеских дронах31 дек. 2024, 20:32 • 21100 просмотров