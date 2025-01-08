рф завдала понад 400 ударів по Запорізькій області за добу: що відомо

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Київ • УНН

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Окупанти атакували 12 населених пунктів Запорізької області, використовуючи авіацію, безпілотники та РСЗВ. Зафіксовано 426 ударів, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки.

У межах доби агресор здійснив 426 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області, завдавши значних пошкоджень інфраструктурі та житловим будинкам. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Ворожі сили використовували різні типи зброї, зокрема авіацію, безпілотники та реактивні системи залпового вогню. Два авіаудари було спрямовано по П'ятихатках та Малій Токмачці. Крім того, понад 250 безпілотників атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське. 

Також зафіксовано 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по Лобковому, Новоданилівці, Малинівці та Новодарівці, а 166 артилерійських обстрілів припали на ці ж території та ще кілька інших населених пунктів. 

Попри атаку, серед мирних жителів не було постраждалих, хоча 3 повідомлення свідчать про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Запорізькій області пролунав вибух після повідомлення про ворожі дрони31.12.24, 22:32 • 21666 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
ivan-fedorov-politykІван Федоров
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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