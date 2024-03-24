рф нанесла 447 ударов по 7-ми населенным пунктам в Запорожской области

За сутки рф нанесла 447 ударов по 7 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В Запорожской области за последние сутки вражеские силы осуществили серию ударов по 7 населенным пунктам, спровоцировав разрушения жилых домов и инфраструктуры.

Согласно информации, россияне совершили 1 ракетный и 6 авиационных ударов по Малиновке, Роботино и Малой Токмачке.

Также было зафиксировано 11 обстрелов из ракетно-артиллерийских систем по населенным пунктам Гуляйполя, Малой Токмачки, Роботино и Левадного.

Дополнительно, вражеские беспилотные летательные аппараты (БпЛА) совершили атаки на Запорожье, Гуляйполе, Новоандреевку, Малиновку, Роботино, Малую Токмачку и Левадное.

Всего за сутки зафиксировано 289 артиллерийских обстрелов по территории Гуляйполя, Роботино, Малиновки, Малой Токмачки, Левадного и Новоандреевки.

Добавим

Несмотря на интенсивность атак, мирные жители не пострадали. Однако зафиксировано 24 случая разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры.

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