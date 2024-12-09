рф на Запорожье готовит штурмовиков к проведению атак на некоторых участках - "Юг"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

 • 6856 просмотра

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Оккупанты проводят ротацию и тренируют штурмовиков на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. За сутки враг потерял 68 военных, технику и совершил 7 неудачных попыток штурма в устье Днепра.

россияне проводят ротационные мероприятия личного состава на Гуляйпольском и Ореховском направлениях на Запорожье. Враг не прекращает тренировки своих штурмовиков и готовит их к проведению будущих атак на некоторых участках боевого столкновения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник проводит ротационные мероприятия личного состава. Кроме того, агрессор не прекращает тренировки своих штурмовиков и готовит их к проведению будущих атак на некоторых участках боевого столкновения. Также, противник активно осуществляет воздух и инженерную разведки", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на Приднепровском направлении враг не оставляет своей цели по занятию позиций в островной зоне устья Днепра. За минувшие сутки он 7 раз прибегал к попыткам штурмов. Противник, понеся потери живой силы, отошел на свои исходные позиции.

Силы обороны юга Украины и в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага и огневым позициям.

За минувшие сутки вражеские потери составили:

* 68 оккупантов

* 1 миномет

* 8 единиц автомобильной техники

* 3 единицы БпЛА"Shahеd - 136"

* 1 багги

* 2 лодки

* 3 генератора

* РЕБ-окопный и камера видеонаблюдения.

Поражено:

* 3 блиндажа и укрытия личного состава

* 2 места взлета БпЛА и место хранения боеприпасов.

Дополнение

Генштаб сообщал 9 декабря утром, что на Ореховском направлении оккупационные войска, при поддержке авиации, один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе населенного пункта Нестерянка.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
khesa-shakhed-136Шахед-136
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