рф на Запорожье готовит штурмовиков к проведению атак на некоторых участках - "Юг"
Киев • УНН
Оккупанты проводят ротацию и тренируют штурмовиков на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. За сутки враг потерял 68 военных, технику и совершил 7 неудачных попыток штурма в устье Днепра.
россияне проводят ротационные мероприятия личного состава на Гуляйпольском и Ореховском направлениях на Запорожье. Враг не прекращает тренировки своих штурмовиков и готовит их к проведению будущих атак на некоторых участках боевого столкновения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник проводит ротационные мероприятия личного состава. Кроме того, агрессор не прекращает тренировки своих штурмовиков и готовит их к проведению будущих атак на некоторых участках боевого столкновения. Также, противник активно осуществляет воздух и инженерную разведки", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на Приднепровском направлении враг не оставляет своей цели по занятию позиций в островной зоне устья Днепра. За минувшие сутки он 7 раз прибегал к попыткам штурмов. Противник, понеся потери живой силы, отошел на свои исходные позиции.
Силы обороны юга Украины и в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага и огневым позициям.
За минувшие сутки вражеские потери составили:
* 68 оккупантов
* 1 миномет
* 8 единиц автомобильной техники
* 3 единицы БпЛА"Shahеd - 136"
* 1 багги
* 2 лодки
* 3 генератора
* РЕБ-окопный и камера видеонаблюдения.
Поражено:
* 3 блиндажа и укрытия личного состава
* 2 места взлета БпЛА и место хранения боеприпасов.
Дополнение
Генштаб сообщал 9 декабря утром, что на Ореховском направлении оккупационные войска, при поддержке авиации, один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе населенного пункта Нестерянка.