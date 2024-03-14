рф на фоне шторма не выводит корабли в море уже два дня подряд - Силы обороны Юга

россия на фоне шторма уже два дня подряд не держит в Черном и Азовском морях корабли своего флота, ракетоносители из пунктов базирования не выходили, сообщили в Силах обороны юга Украины в четверг, пишет УНН.

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"Море штормит. Корабли вражеского недофлота в Черном и Азовском морях отсутствуют уже двое суток подряд. Ракетоносители из пунктов базирования не выходили", - сообщили в Силах обороны юга Украины в Telegram.

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