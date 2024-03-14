На левобережье Днепра враг группами до отделения более трех недель делает попытки зачистить наши плацдармы - Силы обороны Юга

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
dneprДнепр
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  111159 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
  •  111771 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  118390 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  117551 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  107668 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  122281 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  120897 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118841 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  30822 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124739 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Новости по теме
На левобережье Днепра враг группами до отделения более трех недель делает попытки зачистить наши плацдармы - Силы обороны Юга

На левобережье Днепра враг группами до отделения более трех недель делает попытки зачистить наши плацдармы - Силы обороны Юга

  •  2302 просмотра
рф распространяет фейк вымышленного автора о "скрытом президентом Украины владении яхтами"

рф распространяет фейк вымышленного автора о "скрытом президентом Украины владении яхтами"

  •  3337 просмотра
Из-за атаки рф повреждена ЛЭП на Сумщине, по техническим причинам не работал один из блоков на Хмельницкой АЭС - Минэнерго

Из-за атаки рф повреждена ЛЭП на Сумщине, по техническим причинам не работал один из блоков на Хмельницкой АЭС - Минэнерго

  •  5463 просмотра
Партизаны обнаружили склад с ракетами в оккупированном Севастополе

Партизаны обнаружили склад с ракетами в оккупированном Севастополе

  •  9163 просмотра
Польские фермеры не возобновили блокирование границы напротив пункта пропуска "Краковец" - Демченко

Польские фермеры не возобновили блокирование границы напротив пункта пропуска "Краковец" - Демченко

  •  9321 просмотра
В россии заявили об ударе по военному полигону на оккупированной Луганщине

В россии заявили об ударе по военному полигону на оккупированной Луганщине

  •  9429 просмотра
Китай провел переговоры с НАТО по Украине и другим вопросам глобальной безопасности

Китай провел переговоры с НАТО по Украине и другим вопросам глобальной безопасности

  •  9644 просмотра
Удар рф "шахедом" по дому в Сумах: под завалами еще могут быть люди

Удар рф "шахедом" по дому в Сумах: под завалами еще могут быть люди

  •  16216 просмотра
Блокада на границе с Польшей: на пяти направлениях польские фермеры не пропускают грузовой транспорт в Польшу

Блокада на границе с Польшей: на пяти направлениях польские фермеры не пропускают грузовой транспорт в Польшу

  •  15574 просмотра
Сильное землетрясение произошло в Черногории

Сильное землетрясение произошло в Черногории

  •  13208 просмотра

Популярные

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в Киевской области

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в Киевской области

  •  49796 просмотра
Украина и Молдова обсудили европейскую интеграцию, сотрудничество и поддержку Украины

Украина и Молдова обсудили европейскую интеграцию, сотрудничество и поддержку Украины

  •  68111 просмотра
Южная Корея расследует происхождение импортируемой нефти, сосредоточившись на поставках из рф

Южная Корея расследует происхождение импортируемой нефти, сосредоточившись на поставках из рф

  •  82070 просмотра
На севере Украины зафиксирована интенсивная российская тактическая авиационная активность

На севере Украины зафиксирована интенсивная российская тактическая авиационная активность

  •  75647 просмотра
Замороженные российские активы должны быть направлены на компенсации для украинцев пострадавших от агрессии рф - Костин

Замороженные российские активы должны быть направлены на компенсации для украинцев пострадавших от агрессии рф - Костин

  •  86501 просмотра

Публикации

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

  •  142436 просмотра
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

12 марта 2024, 09:24  •  180478 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

12 марта 2024, 06:25  •  205971 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

11 марта 2024, 08:40  •  235871 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  317721 просмотра

На левобережье Днепра враг группами до отделения более трех недель делает попытки зачистить наши плацдармы - Силы обороны Юга

Российские войска уже более трех недель безуспешно пытаются зачистить плацдармы украинских сил на левом берегу Днепра на юге.

Война •   •  2302 просмотра
На левобережье Днепра враг группами до отделения более трех недель делает попытки зачистить наши плацдармы - Силы обороны Юга

рф распространяет фейк вымышленного автора о "скрытом президентом Украины владении яхтами"

Россия распространяет фейковые новости от вымышленного автора, который утверждает, что президент Украины Зеленский скрывает через подставных лиц право собственности на яхты стоимостью 75 миллионов долларов.

Война •   •  3337 просмотра
рф распространяет фейк вымышленного автора о "скрытом президентом Украины владении яхтами"

Из-за атаки рф повреждена ЛЭП на Сумщине, по техническим причинам не работал один из блоков на Хмельницкой АЭС - Минэнерго

Из-за российских обстрелов была отключена высоковольтная линия электропередач в Сумской области. Также остановлен по техническим причинам атомный блок на Хмельницкой АЭС. Дефицита электроэнергии не ожидается.

Общество •   •  5463 просмотра
Из-за атаки рф повреждена ЛЭП на Сумщине, по техническим причинам не работал один из блоков на Хмельницкой АЭС - Минэнерго

Партизаны обнаружили склад с ракетами в оккупированном Севастополе

Украинские партизаны обнаружили в оккупированном Севастополе, вражеский склад, где хранятся ракеты и оружие, которые используются для нанесения ударов по мирным городам Украины.

Война •   •  9163 просмотра
Партизаны обнаружили склад с ракетами в оккупированном Севастополе

Польские фермеры не возобновили блокирование границы напротив пункта пропуска "Краковец" - Демченко

Польские фермеры не возобновили блокирование границы на пункте пропуска "Краковец" 13 марта, как ожидалось, но они могут возобновить такие действия снова, поскольку около 500 грузовиков ожидают проезда через разблокированный пункт пропуска.

Общество •   •  9321 просмотра
Польские фермеры не возобновили блокирование границы напротив пункта пропуска "Краковец" - Демченко

В россии заявили об ударе по военному полигону на оккупированной Луганщине

10 российских военнослужащих погибли в результате ракетного обстрела военного полигона на временно оккупированной территории Луганской области.

Война •   •  9429 просмотра
В россии заявили об ударе по военному полигону на оккупированной Луганщине

Китай провел переговоры с НАТО по Украине и другим вопросам глобальной безопасности

Китай и НАТО провели переговоры, обсудив вопросы глобальной безопасности, в том числе вторжение россии в Украину, морскую безопасность и вопросы, представляющие взаимный интерес.

политика •   •  9644 просмотра
Китай провел переговоры с НАТО по Украине и другим вопросам глобальной безопасности

Удар рф "шахедом" по дому в Сумах: под завалами еще могут быть люди

В Сумах под завалами дома, разрушенного вражеским "шахедом" в ночь на 13 марта, все еще могут находиться люди.

Война •   •  16216 просмотра
Удар рф "шахедом" по дому в Сумах: под завалами еще могут быть люди

Блокада на границе с Польшей: на пяти направлениях польские фермеры не пропускают грузовой транспорт в Польшу

Польские фермеры блокируют движение грузовиков на пяти пунктах пересечения границы с Украиной, не пропуская ни одного грузовика на территорию Польши, в результате чего на польской стороне образовались очереди из 1050 грузовиков.

Экономика •   •  15574 просмотра
Блокада на границе с Польшей: на пяти направлениях польские фермеры не пропускают грузовой транспорт в Польшу

Сильное землетрясение произошло в Черногории

Землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло в Черногории в 4:06 утра 14 марта, сообщений о пострадавших не поступало, но есть вероятность разрушений вблизи эпицентра.

Новости Мира •   •  13208 просмотра
Сильное землетрясение произошло в Черногории