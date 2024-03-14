На левобережье Днепра враг группами до отделения более трех недель делает попытки зачистить наши плацдармы - Силы обороны Юга

Российские войска более трех недель пытаются группами до отделения зачистить плацдармы Сил обороны на левобережье Днепра на юге, но безуспешно. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины в четверг, пишет УНН.

Детали

"Враг не оставляет намерение выбить наши подразделения с занятых позиций на левобережье Днепра. За прошедшие сутки смог совершить 2 штурма. Группами до отделения, без поддержки бронетехники, враг пытается зачистить наши плацдармы более трех недель. Но наши позиции стало остаются за нами, а враг с потерями ретируется к следующим попыткам", - сообщили в Силах обороны юга Украины в Telegram.

Как отмечается, в операционной зоне Сил обороны Юга, несмотря на ухудшение погодных условий, продолжается контрбатарейная борьба.

"Вражеские войска не прекращают аэроразведку, продолжают давить артиллерийскими обстрелами и применяют ударные дроны различных типов. Но и здесь погода существенно повлияла на интенсивность всех видов боевых действий. Плотная облачность, штормовой ветер и дожди не способствуют ни разведке, ни наведению, ни мобильности арт-расчетов", - указали в Силах обороны Юга.

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