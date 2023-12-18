рф имеет достаточно дронов, для ежедневных атак по Украине - Игнат
Киев • УНН
россия имеет достаточно беспилотников, чтобы осуществлять ежедневные атаки на Украину, причем в последнее время акцент делается на использовании ракет, в том числе воздушного базирования и типа "Искандер М", заявляет спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
Оккупанты продолжают накапливать оружие для ударов по территории Украины. Сейчас враг имеет достаточное количество БПЛА, чтобы осуществлять атаки ежедневно. Это в эфире телемарафона сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет УНН.
Сейчас враг начал, ближе к холодному времени, применять ракеты воздушного базирования, в частности Х-101, Х-555. Мы видели уже и "Искандеры", и ракеты С-400, которые были применены в атаках на Киев. Но все же дроны и еще раз дроны, они имеют сейчас достаточно дронов, чтобы атаковать Украину ежедневно с разных направлений
Детали
россияне накапливают определенные средства, например крылатые и баллистические ракеты, в частности "Искандер М". По словам Игната, враг безусловно будет продолжать атаковать Украину ими, однако захватчики также продолжают использовать большое количество "шахедов". Мы уже видели их рекордное применение буквально недавно на нашу столицу. Так что ракеты конечно враг имеет и будет ими обстреливать, но надо наращивать наши способности по сбиванию ударных БПЛА", - подчеркнул он
Напомним,
Противовоздушная оборона Украины в ночь на 18 декабря сбила 5 дронов-шахедов российской армии.
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рф имеет достаточно дронов, для ежедневных атак по Украине - Игнат
россия имеет достаточно беспилотников, чтобы осуществлять ежедневные атаки на Украину, причем в последнее время акцент делается на использовании ракет, в том числе воздушного базирования и типа "Искандер М", заявляет спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
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