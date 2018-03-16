РФ фактически ведет третью мировую войну - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На сегодняшний день Россия фактически ведет третью мировую войну, но гибридными методами, работая против Запада и трансатлантического сообщества. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью ВВС Украина, передает УНН.
"На фоне того, что происходит сейчас, что произошло в Солсбери, всем прекрасно понятно, что Россия фактически ведет третью мировую войну, но гибридными методами. И вопрос не только в том, что Россия поставила себя вместе с Северной Кореей, Сирией или Ираком Хусейна. Это означает, что Россия сознательно работает против Запада и против трансатлантического сообщества", - отметил П.Климкин.
По его убеждению, это означает, что "возникнет коалиция, которая должна противодействовать фундаментальной российской угрозе, поскольку Россия сейчас угрожает самому существованию ценностей и западного мира".
"Мы должны честно сказать, и для себя в том числе, что находимся на переднем рубеже этой борьбы. Это означает, что для нас есть дополнительные вызовы", - добавил он.
Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаль и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.
В ответ Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломата.