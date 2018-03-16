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РФ фактично веде третю світову війну - Клімкін

РФ фактично веде третю світову війну - Клімкін

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. На сьогоднішній день Росія фактично веде третю світову війну, але гібридними методами, працюючи проти Заходу і трансатлантичної спільноти. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю ВВС Україна, передає УНН.

"На фоні того, що відбувається зараз, що відбулося в Солсбері, всім прекрасно зрозуміло, що Росія фактично веде третю світову війну, але гібридними методами. І питання не тільки в тому, що Росія поставила себе разом з Північною Кореєю, Сирією або Іраком Хусейна. Це означає, що Росія свідомо працює проти Заходу і проти трансатлантичної спільноти", - зазначив П.Клімкін.

На його переконання, це означає, що "виникне коаліція, яка має протидіяти фундаментальній російській загрозі, оскільки Росія зараз загрожує самому існуванню цінностей і західного світу".

"Ми маємо чесно сказати, і для себе в тому числі, що знаходимося на передньому рубежі цієї боротьби. Це означає, що для нас є додаткові виклики", - додав він.

Нагадаємо, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля та його доньку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

У відповідь Лондон застосував санкції. Зокрема, вирішив вислати 23 російських дипломати.

Українські Національні Новини

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