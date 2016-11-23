РФ безосновательно задержала украинца и передала его ОРДО - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Украинская сторона, на заседание гуманитарной подгруппы в Минске, обратила внимание координатора ОБСЕ на то, что Российская Федерация незаконно задержала гражданина Украины и передала его ОРДО. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы в Минске, первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.
"Также привлекла внимание координатора ОБСЕ к необычному факту относительно заложников. Мы вместе с обмудсменом В.Лутковской получили информацию, что РФ безосновательно задержала гражданина Украины Николаева и передала его ОРДО. Более того, гражданина Украины передали боевикам через неконтролируемые участки границы, а это незаконное перемещение людей, что является преступлением в контексте международного гуманитарного права", - отметила И.Геращенко.
Как сообщал УНН, украинская сторона в Минске требовала освободить подростков, которых ОРДО обвинило в "диверсиях".