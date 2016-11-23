РФ безосновательно задержала украинца и передала его ОРДО - И.Геращенко

$41.170.09
45.030.03
ukru
Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев
Эксклюзив
16:38 • 12221 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 21847 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 34700 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 52074 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 47323 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
12:04 • 51186 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 102795 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 80145 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 212791 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 107529 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
2.3м/с
50%
Популярные новости

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

9 апреля, 08:47 • 97348 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 56853 просмотра

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц попыталась оправдаться за свои слова об уступках территориями

9 апреля, 09:25 • 22564 просмотра

О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

9 апреля, 09:47 • 16159 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 57542 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 58270 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 102795 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 212791 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 392014 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 386036 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 2206 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 10003 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 10528 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 12363 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 57365 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

РФ безосновательно задержала украинца и передала его ОРДО - И.Геращенко

Киев • УНН

 • 8572 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Украинская сторона, на заседание гуманитарной подгруппы в Минске, обратила внимание координатора ОБСЕ на то, что Российская Федерация незаконно задержала гражданина Украины и передала его ОРДО. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы в Минске, первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.

РФ безосновательно задержала украинца и передала его ОРДО - И.Геращенко

"Также привлекла внимание координатора ОБСЕ к необычному факту относительно заложников. Мы вместе с обмудсменом В.Лутковской получили информацию, что РФ безосновательно задержала гражданина Украины Николаева и передала его ОРДО. Более того, гражданина Украины передали боевикам через неконтролируемые участки границы, а это незаконное перемещение людей, что является преступлением в контексте международного гуманитарного права", - отметила И.Геращенко.

Как сообщал УНН, украинская сторона в Минске требовала освободить подростков, которых ОРДО обвинило в "диверсиях".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$60.52
Bitcoin
$78,241.60
S&P 500
$5,030.01
Tesla
$233.01
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.10
Ethereum
$1,502.78