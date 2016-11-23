РФ безосновательно задержала украинца и передала его ОРДО - И.Геращенко

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Украинская сторона, на заседание гуманитарной подгруппы в Минске, обратила внимание координатора ОБСЕ на то, что Российская Федерация незаконно задержала гражданина Украины и передала его ОРДО. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы в Минске, первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.