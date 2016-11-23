РФ безпідставно затримала українця і передала його ОРДО – І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Українська сторона, на засідання гуманітарної підгрупи у Мінську, звернула увагу координатора ОБСЄ на те, що Російська Федерація незаконно затримала громадянина України і передала його ОРДО. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила представник України у гуманітарній підгрупі контактної групи у Мінську, перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає УНН.
“Також привернула увагу координатора ОБСЄ до непересічного факту щодо заручників. Ми разом з обмудсменом В.Лутковською отримали інформацію, що РФ безпідставно затримала громадянина України Ніколаєва і передала його ОРДО. Більше того, громадянина України передали бойовикам через неконтрольовані ділянки кордону, а це незаконне переміщення людей, що є злочином в контексті міжнародного гуманітарного права”, — зазначила І.Геращенко.
Як повідомляв УНН, українська сторона у Мінську вимагала звільнити підлітків, яких ОРДО звинуватило у “диверсіях”.