рф атакует Николаев: повреждены дома в одном из микрорайонов города

В Николаеве из-за падения обломков БпЛА повреждены дома. Об этом сообщает Городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.

Детали

В Николаеве в результате падения обломков вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повреждены дома в одном из микрорайонов.

Сейчас на месте происшествия работают представители администрации района. Также к выезду готовятся коммунальные бригад.

Сообщено об обнаружении ударных вражеских БПЛА на юге Николаевщины.