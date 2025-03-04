рф атаковала энергетику в одном регионе, потребление электричества снизилось, графиков для населения нет - Укрэнерго
Киев • УНН
Российские войска атаковали энергообъекты в одном из регионов Украины. Потребление электроэнергии снизилось на 5.1%, для промышленности введут ограничения с 15:00 до 22:00.
Ночью российские войска снова атаковали объекты энергетики в одном из регионов Украины, идет работа по восстановлению электроснабжения. Потребление электричества демонстрирует тенденцию к понижению, о графиках для населения не сообщается, но необходимо экономить, пишет УНН со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".
Детали
"Ночью враг совершил дроновую атаку на энергообъекты в одном из регионов. Ремонтные бригады облэнерго уже производят аварийно-восстановительные работы и делают все возможное для того, чтобы как можно быстрее заживить всех обесточенных абонентов", - говорится в сообщении.
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"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 4 марта, по состоянию на 10:00 его уровень был на 5,1% ниже, чем в это же время предыдущего дня - в понедельник", - отметили в Укрэнерго.
Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
Необходимость в экономном потреблении сохраняется. Для сбалансирования энергосистемы сегодня с 15:00 до 22:00 будут применяться меры по ограничению мощности для промышленности и бизнеса. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в этот период
И указали, что ситуация в энергосистеме может изменяться.