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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 37050 перегляди

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рф атакувала енергетику в одному регіоні, споживання електрики знизилося, графіків для населення немає - Укренерго

Київ • УНН

 • 45639 перегляди

Російські війська атакували енергооб'єкти в одному з регіонів України. Споживання електроенергії знизилось на 5.1%, для промисловості введуть обмеження з 15:00 до 22:00.

рф атакувала енергетику в одному регіоні, споживання електрики знизилося, графіків для населення немає - Укренерго

Уночі російські війська знову атакували об'єкти енергетики в одному з регіонів України, іде робота для відновлення електропостачання. Споживання електрики демонструє тенденцію до зниження, про графіки для населення не повідомляється, але необхідно економити, пише УНН з посиланням на НЕК "Укренерго".

Деталі

"Уночі ворог здійснив дронову атаку на енергооб’єкти в одному з регіонів. Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи та роблять усе можливе для того, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених абоненті", - ідеться у повідомленні.

В Одесі є аварійні відключення через атаку рф на енергетику: нові фото наслідків04.03.25, 09:47 • 28836 переглядiв

"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 4 березня, станом на 10:00, його рівень був на 5,1% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок", - вказали в Укренерго.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Необхідність в ощадливому споживанні зберігається. Для збалансування енергосистеми сьогодні з 15:00 до 22:00 будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у цей період

- наголосили в Укренерго.

І вказали, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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