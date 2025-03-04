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В Одесі є аварійні відключення через атаку рф на енергетику: нові фото наслідків

Київ • УНН

 • 28836 перегляди

Внаслідок атаки безпілотниками в Одесі поранено 4 людей та пошкоджено інфраструктуру. Енергетики відновили електропостачання 7000 абонентів, але в частині міста тривають аварійні відключення.

В Одесі є аварійні відключення через атаку рф на енергетику: нові фото наслідків

В Одесі внаслідок атаки рф безпілотниками пошкоджень та руйнувань зазнали об'єкти енергетичної інфраструктури, електропостачання відновили 7000 абонентів, але в частині міста тривають аварійні відключення, повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер та в Одеській обласній прокуратурі у вівторок у Telegram, пише УНН.

Що відомо наразі про наслідки атаки рф на Одесу

Зі слів голови ОВА Кіпера:

  • Критична інфраструктура та теплопостачання міста працюють у штатному режимі, котельні заживлені.
    • На 8:00 енергетикам вдалося повернути електроенергію семи тисячам абонентів. У частині міста тривають аварійні відключення.
      • Працюють пункти незламності.

        Контекст

        За даними прокуратури, 3 березня ввечері збройні сили рф атакували Одесу безпілотниками, попередньо, типу "Shahed-136", їх кількість встановлюється. 

        Внаслідок атаки рф поранення отримали 4 місцевих жителів. Постраждалим надається медична допомога. 

        "Пошкоджень та руйнувань зазнали об'єкти енергетичної інфраструктури, житлові будинки, бізнесцентр та автомобілі містян", - повідомили у прокуратурі.

        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

        ВійнаУНН-Одеса
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