В Одесі є аварійні відключення через атаку рф на енергетику: нові фото наслідків

В Одесі внаслідок атаки рф безпілотниками пошкоджень та руйнувань зазнали об'єкти енергетичної інфраструктури, електропостачання відновили 7000 абонентів, але в частині міста тривають аварійні відключення, повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер та в Одеській обласній прокуратурі у вівторок у Telegram, пише УНН.

Що відомо наразі про наслідки атаки рф на Одесу

Зі слів голови ОВА Кіпера:

Критична інфраструктура та теплопостачання міста працюють у штатному режимі, котельні заживлені.

На 8:00 енергетикам вдалося повернути електроенергію семи тисячам абонентів. У частині міста тривають аварійні відключення.

Працюють пункти незламності.

Контекст

За даними прокуратури, 3 березня ввечері збройні сили рф атакували Одесу безпілотниками, попередньо, типу "Shahed-136", їх кількість встановлюється.

Внаслідок атаки рф поранення отримали 4 місцевих жителів. Постраждалим надається медична допомога.

"Пошкоджень та руйнувань зазнали об'єкти енергетичної інфраструктури, житлові будинки, бізнесцентр та автомобілі містян", - повідомили у прокуратурі.