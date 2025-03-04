В Одесі є аварійні відключення через атаку рф на енергетику: нові фото наслідків
Київ • УНН
Внаслідок атаки безпілотниками в Одесі поранено 4 людей та пошкоджено інфраструктуру. Енергетики відновили електропостачання 7000 абонентів, але в частині міста тривають аварійні відключення.
В Одесі внаслідок атаки рф безпілотниками пошкоджень та руйнувань зазнали об'єкти енергетичної інфраструктури, електропостачання відновили 7000 абонентів, але в частині міста тривають аварійні відключення, повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер та в Одеській обласній прокуратурі у вівторок у Telegram, пише УНН.
Що відомо наразі про наслідки атаки рф на Одесу
Зі слів голови ОВА Кіпера:
- Критична інфраструктура та теплопостачання міста працюють у штатному режимі, котельні заживлені.
- На 8:00 енергетикам вдалося повернути електроенергію семи тисячам абонентів. У частині міста тривають аварійні відключення.
- Працюють пункти незламності.
Контекст
За даними прокуратури, 3 березня ввечері збройні сили рф атакували Одесу безпілотниками, попередньо, типу "Shahed-136", їх кількість встановлюється.
Внаслідок атаки рф поранення отримали 4 місцевих жителів. Постраждалим надається медична допомога.
"Пошкоджень та руйнувань зазнали об'єкти енергетичної інфраструктури, житлові будинки, бізнесцентр та автомобілі містян", - повідомили у прокуратурі.