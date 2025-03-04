В Одесі через атаку дронів рф пошкоджені два дитячі садки: фото наслідків
Київ • УНН
Внаслідок атаки дронів в Одесі пошкоджено два приватних дитячих садочки та житлові будинки, двоє людей у лікарні. Через пошкодження інфраструктури тимчасово зупинялись три котельні, але теплопостачання вже відновлено.
Унаслідок дронової атаки росії на Одесу увечері 03 березня були пошкоджені два дитячі садки. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер міста Геннадій Труханов, передає УНН.
Пошкоджено житлові будинки, два приватних дитячих садочки
Геннадій Труханов також додав, що 2 постраждалих знаходяться у лікарнях, їм надається медична допомога.
Через ушкодження енергетичної інфраструктури було зупинено роботу трьох котелень. Наразі їх вже підживлено, тож теплопостачання в будинки відновлено
За словами мера Одеси, на місці події наразі працюють комунальні служби.
Зранку буде розгорнуто оперативні штаби, де жителі постраждалих будинків зможуть оформити заяви на отримання компенсації.
Нагадаємо
Внаслідок російської атаки дронами на Одесу 3 березня постраждало четверо людей, троє з осколковими пораненнями. Через обстріл припинили роботу три районні котельні, пошкоджено житлові будинки та бізнес-центр.
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