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В Одессе из-за атаки дронов рф повреждены два детских сада: фото последствий

Киев • УНН

 • 33250 просмотра

В результате атаки дронов в Одессе повреждены два частных детских сада и жилые дома, двое людей в больнице. Из-за повреждения инфраструктуры временно приостанавливались три котельные, но теплоснабжение уже восстановлено.

В Одессе из-за атаки дронов рф повреждены два детских сада: фото последствий

В результате дроновой атаки россии на Одессу вечером 03 марта были повреждены два детских сада. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Геннадий Труханов, передает УНН.  

Пострадали жилые дома, два частных детских сада

- написал мэр Одессы.

Геннадий Труханов также добавил, что 2 пострадавших находятся в больницах, им оказывается медицинская помощь.

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры была остановлена работа трех котельных. В настоящее время они уже подсоединены, так что теплоснабжение в дома восстановлено

- отметил чиновник.

По словам мэра Одессы, на месте происшествия в настоящее время работают коммунальные службы.

С утра будут развернуты оперативные штабы, где жители пострадавших домов смогут оформить заявления на получение компенсации.

Напоминаем

В результате российской атаки дронами на Одессу 3 марта пострадало четверо людей, трое с осколочными ранениями. Из-за обстрела приостановили работу три районные котельные, повреждены жилые дома и бизнес-центр.

российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света04.03.25, 01:30 • 68478 просмотров

Вита Зеленецкая

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