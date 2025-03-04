В Одессе из-за атаки дронов рф повреждены два детских сада: фото последствий
Киев • УНН
В результате атаки дронов в Одессе повреждены два частных детских сада и жилые дома, двое людей в больнице. Из-за повреждения инфраструктуры временно приостанавливались три котельные, но теплоснабжение уже восстановлено.
В результате дроновой атаки россии на Одессу вечером 03 марта были повреждены два детских сада. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Геннадий Труханов, передает УНН.
Пострадали жилые дома, два частных детских сада
Геннадий Труханов также добавил, что 2 пострадавших находятся в больницах, им оказывается медицинская помощь.
Из-за повреждения энергетической инфраструктуры была остановлена работа трех котельных. В настоящее время они уже подсоединены, так что теплоснабжение в дома восстановлено
По словам мэра Одессы, на месте происшествия в настоящее время работают коммунальные службы.
С утра будут развернуты оперативные штабы, где жители пострадавших домов смогут оформить заявления на получение компенсации.
Напоминаем
В результате российской атаки дронами на Одессу 3 марта пострадало четверо людей, трое с осколочными ранениями. Из-за обстрела приостановили работу три районные котельные, повреждены жилые дома и бизнес-центр.
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