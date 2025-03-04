В Одессе есть аварийные отключения из-за атаки рф на энергетику: новые фото последствий
Киев • УНН
В результате атаки беспилотниками в Одессе ранено 4 человека и повреждена инфраструктура. Энергетики восстановили электроснабжение 7000 абонентов, но в части города продолжаются аварийные отключения.
В Одессе в результате атаки рф беспилотниками повреждения и разрушения получили объекты энергетической инфраструктуры, электроснабжение возобновили 7000 абонентов, но в части города продолжаются аварийные отключения, сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и в Одесской областной прокуратуре во вторник в Telegram, пишет УНН.
Что известно о последствиях атаки рф на Одессу
По словам главы ОВА Кипера:
- Критическая инфраструктура и теплоснабжение города работают в штатном режиме, котельные заживлены.
- На 8:00 энергетикам удалось вернуть электроэнергию семи тысячам абонентов.
- В части города продолжаются аварийные отключения.
- Работают пункты несокрушимости.
Контекст
По данным прокуратуры, 3 марта вечером вооруженные силы россии атаковали Одессу беспилотниками, предварительно, типа "Shahed-136", их количество устанавливается.
В результате атаки рф ранения получили 4 местных жителя. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
"Повреждения и разрушения получили объекты энергетической инфраструктуры, жилые дома, бизнесцентр и автомобили горожан", - сообщили в прокуратуре.