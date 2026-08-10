РФ атаковала Шосткинскую громаду беспилотниками, есть пострадавшие

Российские беспилотники атаковали Шосткинскую общину в Сумской области, в результате ударов повреждены нежилое здание, объект инфраструктуры и дачный дом, есть пострадавшие. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Детали

Из-за угрозы повторных атак спасатели были вынуждены временно приостанавливать работы на месте ударов. В результате атаки возникли очаги возгорания, которые впоследствии удалось ликвидировать.

ГСЧС сообщила, что информация о количестве и состоянии пострадавших уточняется.

Авиация рф атаковала критическую инфраструктуру Херсона, в городе перебои со светом и водой