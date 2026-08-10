РФ атаковала Шосткинскую громаду беспилотниками, есть пострадавшие
Киев • УНН
Российские беспилотники атаковали Шосткинскую громаду в Сумской области, повредив нежилое здание, объект инфраструктуры и дачный дом. Из-за угрозы повторных атак спасатели временно приостанавливали работы, информация о пострадавших уточняется.
Российские беспилотники атаковали Шосткинскую общину в Сумской области, в результате ударов повреждены нежилое здание, объект инфраструктуры и дачный дом, есть пострадавшие. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.
Детали
Из-за угрозы повторных атак спасатели были вынуждены временно приостанавливать работы на месте ударов. В результате атаки возникли очаги возгорания, которые впоследствии удалось ликвидировать.
ГСЧС сообщила, что информация о количестве и состоянии пострадавших уточняется.
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