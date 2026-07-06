рф атаковала Одессу дронами, ранен 23-летний мужчина, горели гаражи
Киев • УНН
российские войска атаковали Одессу беспилотниками, в результате чего ранен 23-летний мужчина. В одном из районов города загорелись гаражи, повреждены жилые дома.
Российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками, в результате чего в городе возникли пожары, повреждены жилые дома, а 23-летний мужчина получил ранения. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Сергей Лысак, пишет УНН.
Детали
В одном из районов Одессы в результате атаки загорелись гаражи. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Также в прилегающих жилых домах выбиты окна.
На месте развернули оперативный штаб, где жителям оказывают необходимую помощь и консультации. К ликвидации последствий российского удара привлечены соответствующие городские службы.
Последствия атаки уточняются
На другой локации в Одессе повреждены частные жилые дома. В результате вражеского удара ранение получил 23-летний мужчина. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
По словам Лысака, окончательные последствия российской атаки устанавливаются. На местах продолжают работать экстренные службы и специалисты, которые документируют причиненные разрушения.
В Николаевской области из-за атаки дронов загорелась АЗС, ранена женщина05.07.26, 21:53 • 2522 просмотра