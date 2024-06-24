Армия рф сегодня утром атаковала Одесскую область, вероятно, двумя "Искандерами-К", благодаря ПВО одна одна из ракет не достигла своей цели, говорится в заявлении Воздушных сил ВСУ, передает УНН.

"Утром 24 июня 2024 года российские оккупанты атаковали Одесскую область двумя крылатыми ракетами, вероятно "Искандер-К". Благодаря активному противодействию противовоздушной обороны юга Украины одна из ракет не достигла своей цели", - сообщили в Воздушных силах.

Также в ВС ВСУ заявили, что на рассвете враг наносил авиаудары с применением Кабов по Херсонщине.

За прошедшие сутки, 23 июня 2024 года, в Николаевской области уничтожен разведывательный беспилотник "ZALA".

Число пострадавших в результате сегодняшнего удара армии рф по Одессе возросло до трех. Травмировались 19-летний парень и двое мужчин 50 и 58 лет.