рф атакувала Одещину двома, ймовірно, "Іскандерами": одна із ракет не досягла своєї цілі - Повітряні сили
Київ • УНН
росія завдала удару по Одеській області двома ракетами, одна з яких була перехоплена засобами ППО.
Армія рф сьогодні зранку атакувала Одещину, ймовірно, двома "Іскандерами-К", завдяки ППО одна одна із ракет не досягла своєї цілі, йдеться у заяві Повітряних сил ЗСУ, передає УНН.
"Зранку 24 червня 2024 року російські окупанти атакували Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно "Іскандер-К". Завдяки активній протидії протиповітряної оборони півдня України одна із ракет не досягла своєї цілі", - повідомили у Повітряних силах.
Також в ПС ЗСУ заявили, що на світанку ворог завдавав авіаударів із застосуванням КАБів по Херсонщині.
Упродовж минулої доби, 23 червня 2024 року, на Миколаївщині знищено розвідувальний безпілотник "ZALA".
Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього удару армії рф по Одесі зросла до трьох. Травмувались 19-річний хлопець та двоє чоловіків 50 та 58 років.