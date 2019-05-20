Результативное действие Яремчука помогло "Генте" завершить победой чемпионат Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В заключительном туре решающей части чемпионата Бельгии "Гент" футболистов национальной сборной Украины Романа Яремчука, Романа Безуса и Игоря Пластуна принимал на своем поле "Андерлехт", передает УНН со ссылкой на ФФУ.
Пластун появился на поле с первых минут и отыграл до финального свистка. Яремчук вышел на замену на 29-й минуте, а на 78-й отличился решающим голевым пасом на партнера, который и принес победу хозяевам со счетом 2:1. Роман Безус вышел на поле только на 89-й минуте.
Отмечено, что с 35-ю очками "Гент" финишировал на пятом месте в финальной шестерке команд.
Также добавим, что Пластун провел за "Гент" в этом сезоне 26 матчей, в которых отметился двумя голевыми пасами, Яремчук сыграл 45 поединков, забил 12 мячей и отдал четыре результативные передачи.