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Результативна дія Яремчука допомогла "Генту" перемогою завершити чемпіонат Бельгії

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. У заключному турі вирішальної частини чемпіонату Бельгії "Гент" футболістів національної збірної України Романа Яремчука, Романа Безуса та Ігоря Пластуна приймав на власному полі "Андерлехт", передає УНН з посиланням на ФФУ.

Пластун з’явився на полі з перших хвилин та відіграв до фінального свистка. Яремчук вийшов на заміну на 29-й хвилині, а на 78-й відзначився вирішальним гольовим пасом на партнера, який і приніс перемогу господарям із рахунком 2:1. Роман Безус вийшов на поле тільки на 89-й хвилині.

Зазначено, що із 35-ма очками "Гент" фінішував на п’ятому місці у фінальній шістці команд.

Також додамо, що Пластун провів за "Гент" у цьому сезоні 26 матчів, в яких відзначився двома гольовими пасами, Яремчук зіграв 45 поєдинків, забив 12 м’ячів та віддав чотири результативні передачі.

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