Результативное действие украинца помогло клубу завоевать победу в Лиге Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Бельгийский “Гент” одержал волевую победу в домашнем поединке плей-офф раунда Лиги Европы против хорватской “Риеки”, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
Триумф бельгийского коллектива произошел не в последнюю очередь благодаря усилиям форварда сборной Украины Яремчука. Уступая по ходу матча со счетом 0:1, подопечные Йесса Торупа сумели вырвать победу — 2:1.
Пропустив мяч в первом тайме, хозяева смогли отыграться лишь на 57-й минуте. Голевую передачу на Лорана Депуатра выполнил Яремчук. После этого наш форвард заработал желтую карточку.
Отметим, что Яремчук и Игорь Пластун вышли в стартовом составе “Буйволов”. Роман Безус начал игру в запасе, и появился на поле на 63 минуте. Яремчук был заменен на 83-й.
Добавим также, ответный матч состоится 29 августа в Риеке.