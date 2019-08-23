Результативна дія українця допомогла клубу завоювати перемогу в Лізі Європи

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Бельгійський “Гент” здобув вольову перемогу в домашньому поєдинку плей-офф раунду Ліги Європи проти хорватської “Рієки”, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.

Тріумф бельгійського колективу стався не в останню чергу завдяки зусиллям форварда збірної України Яремчука. Поступаючись по ходу матчу з рахунком 0:1, підопічні Йєсса Торупа зуміли вирвати перемогу — 2:1.

Пропустивши м’яч у першому таймі, господарі змогли відігратися лише на 57-й хвилині. Гольову передачу на Лорана Депуатра виконав Яремчук. Після цього наш форвард заробив жовту картку.

Відзначимо, що Яремчук та Ігор Пластун вийшли у стартовому складі “Буйволів”. Роман Безус розпочав гру в запасі, і з’явився на полі на 63 хвилині. Яремчук був замінений на 83-й.

Додамо також, матч-відповідь відбудеться 29 серпня в Рієці.

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