Результативна дія українця допомогла клубу завоювати перемогу в Лізі Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Бельгійський “Гент” здобув вольову перемогу в домашньому поєдинку плей-офф раунду Ліги Європи проти хорватської “Рієки”, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Тріумф бельгійського колективу стався не в останню чергу завдяки зусиллям форварда збірної України Яремчука. Поступаючись по ходу матчу з рахунком 0:1, підопічні Йєсса Торупа зуміли вирвати перемогу — 2:1.
Пропустивши м’яч у першому таймі, господарі змогли відігратися лише на 57-й хвилині. Гольову передачу на Лорана Депуатра виконав Яремчук. Після цього наш форвард заробив жовту картку.
Відзначимо, що Яремчук та Ігор Пластун вийшли у стартовому складі “Буйволів”. Роман Безус розпочав гру в запасі, і з’явився на полі на 63 хвилині. Яремчук був замінений на 83-й.
Додамо також, матч-відповідь відбудеться 29 серпня в Рієці.