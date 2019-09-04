Резонансное покушение на убийство в Сумах: 19-летнюю подозреваемую оставили под стражей

Сообщается, что Ковпаковский районный суд Сум удовлетворил ходатайство правоохранительных органов и своим постановлением взял девушку под стражу. Однако сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение.

"Рассмотрев материалы уголовного производства, апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, поскольку лицо обоснованно подозревают в совершении особо тяжкого преступления, санкция статьи которого предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, или пожизненное лишение свободы. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 183 УПК Украины к ранее не судимому лицу, подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления, по которому законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 5 лет, может быть примененна мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, в Сумской раскрыли резонансное преступление - покушение на убийство двух человек, во время которого была ранена 15-летнюю девушку.