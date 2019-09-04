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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 13228 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114288 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125087 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116497 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122079 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 126415 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 151565 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Резонансное покушение на убийство в Сумах: 19-летнюю подозреваемую оставили под стражей

Резонансное покушение на убийство в Сумах: 19-летнюю подозреваемую оставили под стражей

Киев  •  УНН

 • 15926 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Сумской апелляционный суд оставил под стражей 19-летнюю девушку, которую подозревают в покушении на убийство сумского предпринимателя и его 15-летней дочери. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что Ковпаковский районный суд Сум удовлетворил ходатайство правоохранительных органов и своим постановлением взял девушку под стражу. Однако сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение.

"Рассмотрев материалы уголовного производства, апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, поскольку лицо обоснованно подозревают в совершении особо тяжкого преступления, санкция статьи которого предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, или пожизненное лишение свободы. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 183 УПК Украины к ранее не судимому лицу, подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления, по которому законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 5 лет, может быть примененна мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, в Сумской раскрыли резонансное преступление - покушение на убийство двух человек, во время которого была ранена 15-летнюю девушку.

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