Резонансний замах на вбивство у Сумах: 19-річну підозрювану залишили під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Сумський апеляційний суд залишив під вартою 19-річну дівчину, яку підозрюють у замаху на вбивство сумського підприємця та його 15-річної доньки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
Повідомляється, що Ковпаківський районний суд Сум задовольнив клопотання правоохоронних органів та своєю ухвалою взяв дівчину під варту. Проте сторона захисту подала апеляційну скаргу на дане рішення.
"Розглянувши матеріали кримінального провадження, апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, оскільки особу обґрунтовано підозрюють у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років, або довічне позбавлення волі. Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за яким законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад 5 років, може бути застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Сумщині розкрили резонансний злочин - замах на вбивство двох людей, під час якого було поранено 15-річну дівчину.